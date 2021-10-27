Израиль разрешил въезд в страну привитым «Спутником V» с 15 ноября

Привитые «Спутником V» туристы смогут приехать в Израиль с 15 ноября. Но принятое решение могут отложить на несколько недель, предупредил министр туризма страны Константин Развозов.

«Вопрос признания „Спутника V“ государством Израиль стоял на повестке дня на вчерашнем заседании премьер-министра и Минздрава, они утвердили: с 15 ноября вакцина „Спутник V“ будет признана Израилем», — привел слова Развозова РИА «Новости».

Министр уточнил, что несмотря на признание препарата, туристам потребуется сдавать серологический тест. Правило отменят, когда российскую вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Развозов предупредил, что начало въезда в страну могут отложить.

«В ближайшем будущем будет опубликован список „красных стран“ с высоким уровнем заболеваемости и, соответственно, приезд туристов из этих стран будет отложен на несколько недель, пока эпидемиологическая ситуация в тех странах не улучшится», — пояснил глава Минтуризма.

Он добавил, что располагает информацией о том, что Россия будет в этом перечне «красных стран».