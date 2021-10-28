Спрос на путевки на Кипр на ноябрьские праздники вырос на четверть

Спрос на туры на Кипр на ноябрьские праздники среди россиян поднялся в 2021 году на 20-25%. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По данным туроператоров, несмотря на высокую конкуренцию с Египтом, Турцией и другими зарубежными направлениями, Кипр входит в топ-5 продаж на период ноябрьских праздников. Спрос по направлению вырос на 20-25%», — сказано в сообщении «Вестника АТОР».

В ассоциации рассказали, что по этому направлению в период длинных праздников в ноябре зафиксирован дефицит авиабилетов, а также нехватка свободных мест в отелях премиум-сегмента.

Министерство туризма Кипра сообщило, что за прошедшие девять месяцев 2021 года в стране побывали почти 418 тысяч россиян. Таким образом, Россия в январе — сентябре этого оказалась первой в топ-5 стран по числу туристов, отдыхавших на Кипре. Она опередила Великобританию, Украину, Польшу и Грецию.

На Кипре спрогнозировали, что всего в 2021 году остров посетят более 500 тысяч россиян, это на 30-35% меньше, чем в 2019 году. Кипр после начала пандемии открылся для россиян в апреле 2021 года, регулярное авиасообщение страны возобновили только в конце июня.