Путешествия 20 марта 2023, 03:04 Спрос на туры в Турцию резко снизился среди россиян Turizm Guncel: бронирование турецких туров рухнуло из-за землетрясений Unsplash

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Турецкие отельеры указали на низкую активность путешественников при покупке туров. Зарубежное издание Turizm Guncel сообщило, что бронирование рухнуло на фоне «неприятного букета причин».

Одной из главных причин журналисты назвали землетрясения, которые произошли в Турции в первых числах февраля. Еще один фактор — резкий рост цен.

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После изменений в курсе валют и повышения стоимости отдыха в отелях Турция стала для россиян дороги курортом. Многие туристы не хотят ехать в страну из-за страха ухудшения общей ситуации в стране в связи с предстоящими выборами.

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«Мы надеемся, что в ближайшие дни количество бронирований улучшится», — сказал гендиректор TimeServices Global Сезгин Озер.

Турция входит в список стран, куда туристы могут отправиться прямым рейсом из России. Также путешественники могут улететь в Египет, Бахрейн, Шри-Ланку, Таиланд и некоторые другие страны.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России побывали более 306 тысяч гостей из-за рубежа. Чаще всего туристы приезжали из Белоруссии, Казахстана, Турции и Ирана.