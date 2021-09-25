Россияне стали более активно брать путевки в Египет. Особенно часто — на ноябрьские каникулы и Новый год.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на туроператоров. В пресс-службе «Интуриста» рассказали, что каждый день появляется по 100–150 заявок на туры в Египет. В октябре ожидается еще больший рост числа.

В Tez Tour добавили, что начались бронирования и на февраль. При этом большая часть приходится на новогодние праздники.

«Основной спрос в текущем сезоне приходится в среднем на период за две-четыре недели до вылета», — пояснили в компании и добавили, что ближе к ноябрю количество заявок еще вырастет.

В компании «TUI Россия» рассказали, что есть спрос даже на март будущего года. Они объясняют это акцией на раннее бронирование.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что россияне смогут полететь отдыхать на Бали не раньше декабря. До конца осени ожидать открытия острова для туристов не стоит, поскольку еще предстоит договориться о восстановлении авиасообщения.