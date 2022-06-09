Спрос на поездки в Узбекистан вырос на 400%

Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал, что в России выросла популярность путешествий в страны ближнего зарубежья. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что спрос на путешествия в Узбекистан увеличился на 400% по сравнению с предыдущим годом. Киргизией стали интересоваться на 391% чаще.

«Следующий в рейтинге Азербайджан — вырос почти на 200%, дальше Армения — на 112%, завершает рейтинг республика Беларусь — спрос вырос более чем на 50%», — рассказал Уманский.