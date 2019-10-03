Бархатный сезон в Подмосковье. Спрос на отели региона вырос на 12%

Один из самых популярных видов отдыха — путешествие на выходные. В бархатный сезон этого года спрос на подмосковные отели по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 12%. Такой вывод сделала аналитическая служба сайта «Биглион».

Данные о покупках более 29 тысяч клиентов, совершенных в бархатный сезон в туристических разделах «Биглиона», изучили аналитики сайта. Они сделали вывод, что потребители не отказываются от путешествий, но продолжают на них экономить.

Один из самых популярных форматов — это путешествие на выходные, так называемый локальный туризм. Если в общем потребительская активность снижается, то в короткие путешествия люди отправиться готовы — чтобы сменить обстановку, подышать свежим воздухом и развеяться. Неизменно пользуются спросом подмосковные отели — с августа по середину сентября этого года на сайте «Биглион» было совершено более 15 тысяч покупок.

Потребителя эксперты компании описывают термином smart shoppers: такие пользователи ищут акционное предложение, чтобы сэкономить на стоимости, но не на качестве. Именно поэтому очень популярно размещение в отелях со скидкой, так как на более выгодных условиях клиент получает то же самое размещение.

Источник: Фотобанк Московской области

Лидеры среди потребителей — жители столицы. Несмотря на выросшую среднюю стоимость отдыха в выходные дни в отеле на территории Московской области (5897 рублей против 5331 рубля в 2018 году при покупке через «Биглион»), спрос на них в 2019 году вырос на 12%.

Среди самых популярных среди клиентов отелей — крупные, часто расположенные на берегу реки, с большой лесной территорией. При этом пристальное внимание пользователей нацелено на факт наличия развитой инфраструктуры для взрослых и детей, а не на масштаб отельного бренда.

Также пользователи хотят отправиться в путешествия со скидкой в другие страны — самые популярные среди них Абхазия, Италия, Турция, Венгрия и автобусные туры по Европе.

Biglion — крупнейший в России онлайн-сервис, реализующий идею разумного потребления. Через сайт и мобильное приложение компания предоставляет миллионам пользователей скидки на товары и услуги. Сервис работает в 75 городах России и сотрудничает с более чем 20 тысячами партнеров.