Спрос на отдых на курортах России вырастет на треть

В текущем году количество россиян, желающих отдохнуть на внутренних курортах страны по сравнению год к году вырастет на 20-30%. Объем бронирования в отелях Кубани и Крыма уже увеличился на 70-80%, что, возможно, позволит продлить сезон до октября.

Об этом газете «Известия» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Помешать этим планам может вторая волна коронавируса, но в туротрасли считают, что масштабных ограничений удастся избежать. Ближайший месяц станет определяющим.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края изданию сообщили, что бронь на номера отелей превысила прошлогодний показательна 75%. Загрузка якорных отелей и среднего сегмента по фактически забронированным номерам в сентябре даст прирост на 8% относительно прошлого года.

«Мы ожидаем и даже фиксируем рост спроса в осенний период по сравнению с прошлым годом. Этот показатель колеблется от направления к направлению, но в среднем он составляет 20–30%», — сказал «Известиям» вице-президент АТОР Илья Уманский. Главным драйвером роста спроса он назвал закрытые границы.

Аналогичную точку зрения высказал и другой вице-президент АТОР Александр Курносов. Впрочем, резкого роста спроса он предложил не ждать, так как сезон отпусков уже закончился, и дети пошли в школы.

В случае новой волны пандемии россиянам на зимние праздники придется остаться дома. Поэтому горнолыжные курорты страны и загородные пансионаты будут пользоваться большим чем обычно спросом.