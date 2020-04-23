Спорный вопрос: отменит ли Турция «все включено»?

В Турции хотят отменить систему «все включено» из-за коронавируса. Эксперты из сферы туризма рассказали «360», как это скажется на привлечении путешественников и изменятся ли цены на путевки.

Президент НП «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов подчеркнул, что к системе All Inclusive в Турции за многие годы уже привыкли. Она удобная и пользуется очень высокой популярностью.

«Говорить о том, что турецкие или другие отели отменят систему для большего привлечения туристов, [пока] не приходится. Вопрос очень спорный. Информация с турецкой стороны, скорее всего, будет уточняться», — заметил Гаврилов.

Он усомнился, что отмена системы «все включено» приведет к существенному снижению стоимости проживания в отелях и самой путевки.

Генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная считает, что говорить о каких-либо подобных нововведениях вообще рано. Границы закрыты, а сезон не начался.

«Пока отели свои контракты не меняли. Они прописаны на сезон-2020/2021», — пояснила Подгорная.

Некоторые отельеры даже не думают отказаться от концепции All Inclusive и уверены, что сумеют обеспечить высокий уровень гигиены.

Из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль полностью замерла. Государства не пускают к себе иностранцев и возвращают на родину соотечественников.

Во всем мире уже свыше 2,6 миллиона зараженных коронавирусом. COVID-19 унес жизни 183 тысяч человек.