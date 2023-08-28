Путешествия 28 августа 2023, 12:51 Специалисты РСТ: Белоруссия стала самой популярной для путешествий страной внутри СНГ у россиян

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Самым популярным туристическим направлением внутри СНГ среди российских путешественников стала Белоруссия. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные приводит Российского союза туриндустрии (РСТ).

Для большинства соотечественников эта страна стала отличной заменой экскурсионному отдыху в странах Европы. Также в рейтинге популярных направлений лидируют Армения, Азербайджан, Киргизия и Узбекистан.

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Отмечается, что ряд туроператоров рассчитывает на активизацию спроса у россиян на осенний отдых в Грузии.