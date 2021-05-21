Специалисты Ростуризма оценят турпродукты для людей с инвалидностью

Замглавы Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что специалисты федерального агентства составили типовые листы с целью оценки условий турпродуктов для людей с инвалидностью, написала «Парламентская газета».

«Именно для таких путешественников необходимо адаптировать среду, предоставить равнозначные возможности изучения культурно-познавательных маршрутов и экологических точек притяжения», — отметила Лысенкова.

По ее словам, чек-листы нужны, чтобы сформировать единые подходы и перечень конкретных требований, а также сделать вывод об адаптации. Эксперты выяснят, насколько приспособлены объекты инфраструктуры в России для потребностей колясочников, людей с ограничениями по зрению и слуху и ментальными нарушениями.

Все данные разместят на национальном туристическом портале. Опираясь на них, турист с инвалидностью сможет выбрать объект и маршрут, комфортный для путешествия.