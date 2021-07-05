Специалисты рассказали, как потоп в Сочи отразится на потоке туристов

На днях сильные ливни прошли в Сочи. Из-за осадков в городе образовался потоп. Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентов» (АТА) Наталия Осипова рассказала, каким образом случившееся может отразиться на туристах. Об этом сообщили News.ru.

«Мы очень надеемся, что никак не повлияет, во всяком случае в отрицательную сторону. Наши туристы отдыхают в отелях и отдыхают спокойно в центре Сочи — там вроде ничего не случилось. Но пляжи пострадали», — заявила Осипова.

Директор заявила, что погодные условия могут негативно сказаться на бизнесах, которые занимаются оборудованием пляжей в регионе. Однако она заметила, что потоки воды могут сойти уже в ближайшие дни.

«Теперь главный город Краснодарского края — Сочи — пострадал. Но во всяком случае ни аннуляции, ни отказов от туристов на сегодняшний день нет», — прокомментировала специалист.

Она выразила надежду, что туристы осознают особенности российского климата и с пониманием отнесутся к случившемуся. Осипова предположила, что глобальных отказов от отдыха не случится.