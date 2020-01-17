Специалисты рассказали, чего россиянам не хватает в поездах

Самый распространенный ответ у любителей путешествовать — не хватает интернета и стабильной сотовой связи. Второе — нехватка розеток. Остальным не достает мест для курения, магазинов, инфраструктуры для инвалидов, коворкинга или мест для работы. Некоторым не хватает пространства для велосипедов.

Также, ответ «другое», подразумевающий наличие душевых кабин, раковин и камер хранения, пользуется популярностью у опрошенных.