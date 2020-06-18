Специалисты назвали примерный срок возобновления международного туризма

Россия постоянно находится в контакте с другими странами по возобновлению туризма. На данный момент границы открыты только внутри Евросоюза, внешние границы начнут постепенно открывать с 1 июля. Однако Россия в это список не попала.

«Наверное, пройдет еще какое-то время, по оценкам авиакомпаний, например, это может произойти в III квартале, но будет это август или сентябрь — никто, увы, не знает. Есть информация, что, может быть, будут сначала открываться рейсы в СНГ», — заявил Горин.

По его словам, для возобновления международного туризма необходимо, чтобы открылись посольства. При благоприятной эпидемической ситуации это может произойти в конце июня-начале июля, отметил вице-президент АТОР.