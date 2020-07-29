Специалист заявил, что Южная Корея и Куба готовятся открыть границы с РФ

Член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов подтвердил информацию о том, что в правительстве обсуждают вопрос о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей.

«Также речь идет о Кубе и некоторых других государствах», — отметил он.

По словам Зотова, об этом объявят в течение недели. Как считает член совета, авиасообщение с Европой будет закрыто до середины августа этого года, информирует «Парламентская газета».

Специалист добавил, что открытие границ со всеми остальными государствами произойдет не раньше 1 декабря. Зотов пояснил, что в этом вопросе будут ориентироваться на то, произойдет ли вторая волна коронавируса.