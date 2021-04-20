Специалист заявил, что Италия нуждается в «безопасных» туристах из РФ

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал заявление посла Италии в РФ Паскуале Терраччано о том, что эта страна может возобновить прием российских туристов со 2 июня, сообщило радио Sputnik.

«Мы прекрасно понимаем, что такая страна, как Италия, в туристическом плане серьезно развита, и бюджет ее формируется в том числе и от доходов от туризма. Безусловно, Италия заинтересована в том, чтобы эта часть экономики достаточно быстро и оперативно восстановилась», — отметил Осауленко.

По его словам, россияне являются для Италии привлекательными и «безопасными». При этом эпидемиологическая ситуация в нашей стране почти полностью взята под контроль. Сейчас активно идет вакцинация населения, и значительно уменьшился уровень заболеваемости. По этим причинам граждане РФ — желанные туристы для итальянцев