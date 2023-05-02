Путешествия 02 мая 2023, 19:06 Специалист Роскачества Кузьменко предупредил россиян об активности лже-турфирм с начала сезона отпусков

Читать 360tv в

В преддверии сезона летних отпусков активизировались мошенники в сфере туризма. О деятельности лже-турфирм рассказал руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, прежде чем купить путевку в турагентстве, необходимо тщательно проверить данные фирмы. Если агенты предлагают тур по большой скидке с условием полной предоплаты, то от приобретения такой путевки лучше отказаться.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru,мошенники также могут украсть мили, которые туристам в качестве бонусов начисляют многие авиакомпании.