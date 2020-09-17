Специалист рассказал, на что обратить внимание во время использования морского снаряжения

В частности речь идет о катании на досках для сап-серфинга. По словам специалиста, туристам необходимо проверять организации, в которых снаряжение берется напрокат. Помимо прочего, важно проходить инструктаж. Голов подчеркнул, что отдыхающие должны осознавать опасность положения, в которое могут попасть из-за халатности исполнителя услуги.

«Надо разобраться, специализированы ли эти пункты проката и соответствуют ли эти доски стандартам и сертификатам. Люди и сами должны понимать, что без подготовки и инструктажа выплывать в море на них — небезопасно. Это не шутки», — предупредил эксперт.

Он пояснил, что точно так же человек не может взять акваланг напрокат и пойти нырять, если никогда в жизни этим не занимался.