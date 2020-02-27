Специалист рассказал, как вернуть деньги за туры в Италию, Южную Корею и Иран

Эксперт заявил, что гражданам необходимо обратиться туда, где они приобретали путевки. Если покупка осуществлялась через туроператора, то можно договориться о возврате, замене или переносе путешествия.

«Это регламентируется статьей 14 договора. Как правило, предлагаются все варианты, но если не достигается соглашение, то можно обратиться суд. Ответ дается в течение 10 дней», — пояснил Барзыкин.

Ростуризм вынес указание остановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. Решение связано с распространением коронавируса в данных странах.