27 февраля 2020, 15:58
Специалист рассказал, как вернуть деньги за туры в Италию, Южную Корею и Иран
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза Туриндустрии, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как вернуть деньги за туры в Италию, Южную Корею и Иран.
Эксперт заявил, что гражданам необходимо обратиться туда, где они приобретали путевки. Если покупка осуществлялась через туроператора, то можно договориться о возврате, замене или переносе путешествия.
«Это регламентируется статьей 14 договора. Как правило, предлагаются все варианты, но если не достигается соглашение, то можно обратиться суд. Ответ дается в течение 10 дней», — пояснил Барзыкин.
Ростуризм вынес указание остановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею. Решение связано с распространением коронавируса в данных странах.