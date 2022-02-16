Специалист рассказал, как не потерять деньги в случае отмены тура из-за коронавируса

Планирование путешествий в последние годы осложняется тем, что поездка может сорваться из-за изменившейся ситуации с коронавирусом. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в эфире радио Sputnik объяснил, как не потерять деньги в случае отмены поездки.

«На сегодняшний день достаточно активно используются страховки от невыезда. В ситуации с тем же „омикроном“ надо обязательно рассматривать данный инструмент как средство для защиты своих финансов. Невыезды бывают по разным причинам, например, критерием может стать эпидемиологическая ситуация в конкретной стране», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что под страховку не попадут невозвратные билеты, однако такой услугой можно воспользоваться, если вы покупаете готовый тур.

Если же вы сами по какой-то причине решаете отменить поездку, например, если считаете, что ехать в это время в конкретную страну небезопасно, тур можно перенести.