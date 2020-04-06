Специалист поделился прогнозом для туристических фирм

Специалист сообщила, что многие россияне восприняли первую нерабочую неделю не как карантин, а как каникулы. Они пытались купить билеты в другие города, но многие фирмы отказывали. Так как введен запрет на выезды и бронирования и по России. Он действует до 1 июня.

Для того, чтобы российский турбизнес не умер, поездки предлагают не отменять, а переносить на более поздний срок. Был даже организован флешмоб #ПеренесиСрокНеОтменяй, чтобы призвать клиентов не отказываться от поездок совсем.

По словам Евдокимовой, после снятия карантина может увеличиться спрос на путешествия внутри страны.

«Уверена, конечно, что в данных обстоятельствах путешествия по России не только на море, но короткие туры в небольшие города, например, наше Золотое кольцо, мои любимые маленькие и уютные города — Владимир и Суздаль, станут более популярны! И это прекрасный шанс узнать нашу родную страну, такую разнообразную и интересную! Так же конечно интересны природные малолюдные места, такие как Мурманск, Алтай, Камчатка», — заявила она.

Что касается майских праздников, пока не ясно, как сложится ситуация. Так как именно перед ними заканчивается карантин. Однако его могут продлить. Поэтому предсказать обстоятельства невозможно.