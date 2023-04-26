Путешествия 26 апреля 2023, 10:49 Специалист по туризму Проценко: российские курорты не станут альтернативой отдыху в Турции

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Курорты Краснодарского края не станут альтернативой дорожающим путевкам в Турцию из-за низкого уровня сервиса и перенасыщения туристами. Об этом рассказала завкафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе Университета «Синергия» Юлия Проценко в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, в Сочи к Олимпиаде 2014 года построили отели с высоким уровнем сервиса, однако их не хватает для размещения всех желающих. Из-за перенасыщения туристов в летний сезон цены сильно поднимаются.

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Проценко отметила, что альтернативой Турции могут стать Египет, Марокко и Тунис, однако в настоящее время отдыхать в этих регионах небезопасно из-за ситуации в Судане.