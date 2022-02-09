Специалист перечислила самые выгодные направления для туризма

Специалист в сфере туризма Майя Котляр обсудила с изданием Lenta.ru самые выгодные направления для отдыха.

Котляр заметила, что сейчас дешевле всего летать в Турцию. Другой доступный курорт — это Египет, который становится всесезонным направлением.

«В этом сезоне люди откроют не только Красное море Египта, но и курорты Средиземноморья, где менее жарко — те же курорты Марасси, которые находятся недалеко от Александрии», — обратила внимание собеседница издания.

Из стран Европы она выделила Грецию, Кипр, Албанию, Хорватию и Болгарию. Что касается дальних направлений, то специалист обратила внимание на Доминикану, Кубу и Шри-Ланку.