Специалист объяснил, в каком случае РФ откроет чартерные рейсы с Египтом

По его словам, принятие такого решения зависит от двух факторов, в числе которых дипломатический и эпидемический. Эксперт напомнил, что с момента закрытия чартерного авиасообщения с этой страной прошло пять лет. С тех пор предпринимались попытки возобновить перелеты, но по разным причинам этого не произошло.

«Я думаю, что здесь все зависит от дипломатических обстоятельств. Как только МИД России скажет, что запуск туристического авиасообщения возможен, тогда, наверное, и президент страны отменит свое решение», — уточнил специалист.

Вторым нюансом, не позволяющим воплотить такие планы в жизнь, является эпидемическая ситуация в стране.