Совфед возмутили цены «Аэрофлота»

Председатель социального комитета Совета Федерации Инна Святенко призвала «Аэрофлот» перейти к более гибким ценам. Сенатор указала на дороговизну перелетов на российские курорты, сообщило РИА «Новости».

Директор департамента «Аэрофлота» по управлению сетью и доходами Иван Батанов в ходе совещания в Совфеде сказал, что авиакомпания не согласна с утверждениями о завышенных тарифах. Он добавил, что цены самого «Аэрофлота» по сравнению с 2019 годом уменьшились на 10-15%.

Святенко признала, что «Аэрофлот» является одной из самых убыточных компаний, но вместе с тем посетовала, что войти в положение перевозчика трудно, когда нет билетов на экономкласс.

«У вас же есть лоукостер, чуть бы погибче», — сказала сенатор, обращаясь к Батанову.

Святенко рассказала, что когда зашла в приложение «Аэрофлота», чтобы узнать цены на билеты в Симферополь в период с 30 апреля по 2 мая, то увидела там только один билет экономкласса. А все остальные стоят от 45 тысяч рублей. Парламентарий указала, что перелет для семьи из двух человек за 200 тысяч рублей недоступен. Она подчеркнула, что россияне должны иметь возможность отдохнуть на курортах страны.

В парламенте Крыма ранее исключили картельный сговор отельеров для поднятия цен на отдых.

Отдых на курортах Крыма и Краснодарского края ранее назвали лучшими альтернативами Турции среди внутрироссийских направлений. Об этом рассказал RT.

C 25 апреля Россия возобновит полеты в Эстонию. Рейсы раз в неделю по воскресеньям будет выполнять «Аэрофлот», сообщило Ura.ru.