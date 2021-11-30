Сотрудники информационного центра рассказали, какие необычные запросы поступают от туристов в Москве

Специалисты туристско-информационного центра (ТИЦ) в парке «Зарядье» рассказали, какие необычные запросы поступают от туристов, приезжающих в Москву. Среди самых странных отмечены следующие: где найти свою любовь и в какой деревне пообщаться с русскими, передала «Вечерняя Москва».

Также сотрудники центра вспомнили, что поступал вопрос о местонахождении «Черного квадрата» Малевича, а также о том, где можно покататься на лошадях.

Еще один необычный запрос поступил от девушки из Швейцарии. Она обратилась к сотрудникам центра с просьбой составить ей тур по русским деревням. По словам путешественницы, ей очень хотелось бы пообщаться с местным населением и попробовать национальную русскую кухню.

Специалисты посоветовали ей поехать в деревню, которая находится в Архангельской области. Там иностранку приютила местная жительница, которая имеет большой гостевой дом.

Справочных центов для туристов в Москве существует несколько: в парке «Зарядье», в Домодедове и на Белорусском вокзале. Консультация производится абсолютно бесплатно.