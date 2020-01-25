Сотрудники гостиниц развеяли миф о русских туристах

Существует стереотип, что русские путешественники — невоспитанные, проблемные и шумные. Оказывается, это далеко не так, и многие европейцы в этом плане вполне способны дать им фору.

На международной туристической выставке Fitur владельцы гостиницы рассказали РИА «Новости», чем отличаются путешественники из разных стран, и кто чаще всего создает проблемы.

По словам опрошенных, самые организованные постояльцы — жители Японии. Они путешествуют группами, пунктуально выселяются, не задают глупых вопросов.

Правда, у туристов из Японии частенько есть некоторые странности. Например, они непременно хотят просторный номер с ванной, а не душем. То же самое касается китайцев: они отказываются заселяться в комнату, если в ее номере есть цифра четыре, а в интерьере — белые предметы. Четверка и белый цвет в Китае — символы смерти.

Самые взбалмошные туристы — нет, не русские, как многие наверняка предполагают — итальянцы. От них много шума, они нередко приходят на ресепшн и задают много вопросов, часто даже не относящихся к отелю.

«Итальянцы — самые сумасшедшие. Предъявляют много непонятных требований, постоянно просят поменять комнату», — пожаловался сотрудник отеля Monsigny в Ницце.

Еще одна сотрудница итальянской сети отелей Cosmopolitan Hotels рассказала, что итальянцы «постоянно спрашивают про скидки».

О русских путешественниках в целом хорошие отзывы. Они «очень спокойные по сравнению, например, с испанцами, португальцами, греками или итальянцами».

Особенно это касается бизнес-туристов. Они хорошо говорят по-английски, мало пьют и обычно не создают никаких проблем.

По словам директора дорого аргентинского отеля Arakur Ushuaia, у американцев и европейцев сильно различается подход к путешествиям. У первых у приоритете — хорошая гостиница. Вторым же интереснее сначала выбрать культурную программу, а уже после — удобно расположенное жилье. «Качество и престиж им не так важны», — делится мужчина.