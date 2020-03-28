Сотни россиян вернулись из Киева в Москву на спецпоезде

Российские туристы возвращаются домой со всего мира. Для вывоза наших путешественников и тех, кто временно жил в других государствах, организуют специальные авиа- и железнодорожные рейсы. Россиян с Украины встретил Киевский вокзал.

Специальный поезд, состоящий только из российских граждан, прибыл в Москву. Из соседней страны вернулись около 700 человек. Об этом изданию «Коммерсант» сообщили в посольстве России на Украине.

Договоренность взаимная — этим же вечером из Москвы отправится тот же поезд, но уже с украинскими гражданами. Ведомства двух стран обсудили этот вопрос накануне.

Как сообщили в МИД России, эвакуация россиян с территории Украины, скорее всего, не последняя. В Киеве и других городах страны находятся еще около 400 российских жителей, которые хотят вернуться домой. Списки желающих сейчас собирают российское посольство в Киеве и консульства в Харькове, Одессе и Львове. Что касается украинских граждан, которые собираются уехать на родину, — их около 1400 человек.

Все, кто вернулся домой, будут обязаны сидеть дома в течение двух недель на принудительном карантине.

Ранее правительство России заявило об обязательном вывозе россиян из всех стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.