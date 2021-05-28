Составлен топ туристических мест Сахалина

Дальний Восток всегда был привлекательным из-за слова «дальний». Теперь после запуска чартеров на Сахалин регион станет более осязаемым, сказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» «Турпомощь» Александр Осауленко.

«То, что для многих было далеким и недостижимым, сегодня становится более осязаемым. Самое главное, по достаточно низкой цене можно прилететь на Сахалин, посмотреть красоты острова, увидеть место, где зарождается каждый день. Именно поэтому, достаточно многие согласятся посетить Дальний Восток», — сказал он.

Среди лучших мест Сахалина числится мыс Великан, расположенный на юго-востоке острова. Там туристам покажут арки, колонны, скульптуры, которые сделала природа, написало ИА Nation News.

Остров Тюлений — маленький остров длиной 636 метров и шириной 90 метров. Сушу облюбовали сивучи и морские котики.

Самая высокая гора региона — Пик Чехова — названа в честь русского писателя А. П. Чехова, который доехал до острова, чтобы увидеть условия, в которых жили ссыльные и каторжные. История путешествия описана в книге «Остров Сахалин». На вершине пика сохранились руины древнего японского языческого храма.

Длина водопада Черемшанского — 13 метров. По обе стороны растут хвойные и лиственные деревья. Однако местные жители предупреждают, что на каменистые берега часто приходят медведи.

А в котловине вулкана Головина находится озеро глубиной в 62 метра. Оно прогревается до высоких температур за счет горячих вулканических газов.