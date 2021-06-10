Составлен топ самых красивых улиц в мире

Составлен рейтинг самых красивых улиц и проспектов по всему миру, которые больше всего нравятся путешественникам. Топ подготовили британские журналисты, написало издание Time Out.

Лидирует шумная и оживленная улица Смит-стрит в Мельбурне, Австралия. Туристов на ней привлекает большое количество пабов, баров и ресторанов.

«Живая музыка и множество ночных клубов делают улицу идеальным местом, чтобы погрузиться в атмосферу Мельбурна», — посчитали авторы материала.

Второе место занял проспект Сан-Хуан в Барселоне благодаря хорошо продуманной пешеходной и велосипедной инфраструктуре. Также выбиться в верхушку рейтинга ему позволили стильные рестораны и «удивительная коллекция магазинов с комиксами». А улица Саут-Бэнк в Лондоне попала в топ как отличное место для прогулок и осмотра основных достопримечательностей столицы Британии, отметило РИА ФАН.

Помимо них журналисты оценили улицу Сан-Исидро в Гаване, бульвар Сансет в Лос-Анджелесе, Витте-де-Витстраат в Роттердаме, улицу Трес-Риос в Сан-Паулу, переулок Хаджи-Лейн в Сингапуре и Родригес-де-Фариа в Лиссабоне.

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