Составлен топ-5 направлений для отдыха пенсионеров

Подготовлен топ-5 туристических направлений для отдыха пенсионеров. В них благоприятная эпидемическая обстановка, поэтому коронавирус не страшен, написало «ФедералПресс» со ссылкой на сервис поездок и путешествий Туту.ру.

Экоотель в Карелии предлагает спа-процедуры, медитации, лекции и йога-программу с преподавателями Санкт-Петербургской йога-студии. Он расположен недалеко от четырех целебных источников, сапропелевых грязей и залежей природного минерала «шунгита». В регионе сложился особый микроклимат, который снимает нервное напряжение, избавляет от головной боли и бессонницы, повышает общий тонус организма.

Кроме того, родственников старше 65 лет можно отправить в путешествие по вепсским глухим лесным деревням, запрятавшимся между Ладогой и Онегой. Они расположены в глубине природного парка Вепсский лес. Для туристов проводят экскурсии по маленьким самостийным музеям и церквям Русского севера, мастер-классы по приготовлению вепсских калиток и вепсской куклы. Также пенсионерам предложат присоединиться к треккингу по природному парку «Вепсский лес» и по Онежскому озеру. Вечерами топят баню по-черному.

Еще можно отправиться в экскурсионно-паломнический тур в Великий Новгород. Маршрут включает посещение жемчужин Новгородской области: Валдайских озер, Иверского монастыря, музея Колоколов, а также дегустация валдайских баранок, о которых писали Державин и Радищев. Отдыхающим покажут новгородский кремль, выступление развода караульных стрелков, их пригласят на теплоходную прогулку и обед по-новгородски с ильменской рыбой.

А отдых в горах Осетии подразумевает треккинг по горам и экскурсии. Тур охватывает знакомство со столицей республики Северная Осетия-Алания — Владикавказом, посещение Цейского ущелья и горячих источников, поездку в Куртатинское ущелье, Кармадон, Даргавс. Этот тур участвует в программе туристического кешбэка: 20% стоимости возвращается.

Крым предлагает палеонтологический тур — изучение полуострова мелового периода. Перемещаются путешественники на комфортабельном микроавтобусе. Экскурсию ведут профессиональные палеонтологи. Все находки разрешат увезти с собой.