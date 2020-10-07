Составлен список стран, граждане которых смогут получить электронные визы

В перечень вошли 52 страны, гражданам которых разрешили въезд в нашу страну по электронному документу в рамках пилотного проекта, стартовавшего три года назад. Исключением является Катар, так как с февраля этого года между РФ и арабским государством действует безвизовый режим.

«Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать — по всей стране», — уточнили в пресс-службе.

Чтобы получить визу не нужно иметь при себе приглашения, бронирования в отелях или другие документы, которые подтверждают цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов. Для детей до шести лет оформление будет бесплатным.

Помимо прочего, в правительстве отметили, что благодаря такому шагу улучшится развитие туризма и повысится инвестиционная привлекательность регионов. Также это поможет росту экономики.