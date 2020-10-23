Составлен рейтинг самых креативных городов мира

Первые три места достались Парижу, Барселоне и Дублину. Первую пятерку замыкают Лондон и Тель-Авив. Санкт-Петербург занял 36 строчку, а Москва — 41-ю.

Специалисты составляли рейтинг на основе девяти критериев. Среди них числятся количество кадров стрит-арта в Instagram, плотность художественных галерей, а также число музеев, музыкальных и стендап-клубов и иных культурных заведений. Например, в Париже насчитали больше всего монументов и статуй на единицу площади, там же выявили высокую плотность музыкальных музеев. Столица Франции также похвасталась самой высокой плотностью музыкальных клубов, театров и опубликованных в Instagram фотографий объектов уличного искусства.

В Барселоне оказалась самая высокая плотность музеев, а в Дублине — стендап-клубов.

Архитектурные объекты помогли Петербургу подняться в рейтинге. За этот пункт город получил 0,94 балла — это девятый результат из всех городов в списке.

В итоговый рейтинг вошли 75 населенных пунктов.