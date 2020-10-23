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    23 октября 2020, 20:15

    Составлен рейтинг самых креативных городов мира

    Алена Макаренко

    Подготовлен рейтинг самых креативных городов мира. Список представил сервис Infiki, сообщило информационное агентство «Невские новости».
    Составлен рейтинг самых креативных городов мира

    Первые три места достались Парижу, Барселоне и Дублину. Первую пятерку замыкают Лондон и Тель-Авив. Санкт-Петербург занял 36 строчку, а Москва — 41-ю.

    Специалисты составляли рейтинг на основе девяти критериев. Среди них числятся количество кадров стрит-арта в Instagram, плотность художественных галерей, а также число музеев, музыкальных и стендап-клубов и иных культурных заведений. Например, в Париже насчитали больше всего монументов и статуй на единицу площади, там же выявили высокую плотность музыкальных музеев. Столица Франции также похвасталась самой высокой плотностью музыкальных клубов, театров и опубликованных в Instagram фотографий объектов уличного искусства.

    В Барселоне оказалась самая высокая плотность музеев, а в Дублине — стендап-клубов.

    Архитектурные объекты помогли Петербургу подняться в рейтинге. За этот пункт город получил 0,94 балла — это девятый результат из всех городов в списке.

    В итоговый рейтинг вошли 75 населенных пунктов.