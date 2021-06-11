Составлен рейтинг самых интересных достопримечательностей России

Долина гейзеров, Большое Яшалтинское озеро и горный хребет Дуссе-Алинь попали в топ самых интересных достопримечательностей России. Всего в рейтинге 15 мест.

Список подготовило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). Специалисты опирались на данные опроса россиян, сообщил RT.

Лидером стала Долина гейзеров в Камчатском крае. На втором месте — Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. На третье строчке — горный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае.

Четвертое место досталось Ленским столбам в Якутии, а пятое — замку Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии.

За ними следуют Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае и остров Врангеля на Чукотке. На девятое место попали утес Степана Разина в Саратовской области. Замыкает десятку Приморский океанариум в Приморском крае.

Рекомендуют к посещению Иволгинский дацан в Бурятии, Ярославово дворище в Великом Новгороде, пещеры Хээтэй в Забайкалье, маяк Анива в Сахалинской области и водопады Руфабго в Адыгее.

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