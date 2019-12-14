Составлен рейтинг самых дорогих билетов на поезда на Новый год

Список включает билеты в одну сторону, купленные на поездку в период с 25 декабря 2019 по 10 января 2020 года.

Новогодний стол теперь не главная статья расходов россиян Подробнее

Пять самых дорогих билетов из 10 купили иностранцы. Зарубежные туристы приобрели три билета в купе по маршруту Москва — Владивосток. Американцы отдали за них от 23 до 29 тысяч рублей. Также два гражданина Кореи купили два билета в вагон люкс по маршруту Владивосток — Иркутск. За них им пришлось заплатить почти по 40 тысяч рублей.

Шесть поездок из 10 — маршруты по России. Самым дорогим вышел билет из Тюмени во Владивосток — 56 тысяч рублей. Четыре билета туристы приобрели на международные поезда: в Ригу (два разных заказа), Днепр, Берлин. Больше всего путешественник отдал за праздничное путешествие в Ригу — 26 тысяч рублей.

В рейтинг также попал заказ семьи из трех человек, которая направится из Москвы в Барнаул. Одна из пассажирок оформила четвертое место на себя, поэтому теперь все купе принадлежит родственникам. За поездку с комфортном пришлось отдать 65,1 тысячи рублей.