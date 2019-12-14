  • Составлен рейтинг самых дорогих билетов на поезда на Новый год

    14 декабря 2019, 14:37

    Алена Макаренко

    Путешествие поездом до Владивостока и Иркутска сильно ударит по кошельку, если вы отправитесь туда на новогодние праздники. Рейтинг самых дорогих железнодорожных поездок составил сервис путешествий Tutu.ru, сообщило РИА «Новости».
    Составлен рейтинг самых дорогих билетов на поезда на Новый год

    Список включает билеты в одну сторону, купленные на поездку в период с 25 декабря 2019 по 10 января 2020 года.

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    Пять самых дорогих билетов из 10 купили иностранцы. Зарубежные туристы приобрели три билета в купе по маршруту Москва — Владивосток. Американцы отдали за них от 23 до 29 тысяч рублей. Также два гражданина Кореи купили два билета в вагон люкс по маршруту Владивосток — Иркутск. За них им пришлось заплатить почти по 40 тысяч рублей.

    Шесть поездок из 10 — маршруты по России. Самым дорогим вышел билет из Тюмени во Владивосток — 56 тысяч рублей. Четыре билета туристы приобрели на международные поезда: в Ригу (два разных заказа), Днепр, Берлин. Больше всего путешественник отдал за праздничное путешествие в Ригу — 26 тысяч рублей.

    В рейтинг также попал заказ семьи из трех человек, которая направится из Москвы в Барнаул. Одна из пассажирок оформила четвертое место на себя, поэтому теперь все купе принадлежит родственникам. За поездку с комфортном пришлось отдать 65,1 тысячи рублей.