Путешествия 14 мая 2023, 21:30 Сообщения о приостановке авиасообщения между Антальей и Москвой опровергли Генконсульство РФ опровергло сообщения о прерванном авиасообщении между Антальей и Москвой РИА «Новости»

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Генконсульство России в Анталье прокомментировало ТАСС утверждения о том, что авиасообщение между Антальей и Москвой прервали. По словам дипломатов, эта информация не соответствует действительности.

Причиной задержки рейсов в аэропорту в диппредставительстве связали с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе в турецком аэропорту.

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«Нам вчера поступил только один звонок от российских туристов, но в итоге их рейс задержался всего на 30 минут», — подчеркнул собеседник агентства.

В воскресенье, 14 мая в Сети появилась информация о задержке новых рейсов, вылетающих из Антальи в Москву. Сообщалось, что вовремя не вылетели самолеты российских и турецких авиакомпаний, написала «Общественная служба новостей».

Ранее Министерство транспорта России сообщило, что российские и турецкие власти заключили соглашение об увеличении объема воздушных перевозок между странами. Теперь российские авиаперевозчики будут выполнять рейсы по 62 маршрутам. Их общее число составит более 720 в неделю.

Также Россия и Турция начали разрабатывать новую платежную систему, которой смогут пользоваться туристы.