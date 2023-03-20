Эксклюзив 20 марта 2023, 11:52 Союз туристических агентств заявил, что землетрясение не повлияло на популярность Турции у россиян Союз туристических агентств: у россиян нет альтернатив отдыху в Турции piqsels

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Россияне мало отказывались от путевок в Турцию после произошедшего там землетрясения. Альтернативы этому направлению сейчас нет, несмотря на повышение цен. Такое мнение в разговоре с «360» высказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

«Землетрясение не повлияло, было минимальное количество отказов. Цены ежегодно увеличиваются. В этом году мы летаем дальше и дольше, у нас сократилось количество бортов. Это все соизмеримо с ситуацией, которая у нас происходит», — заявил он.

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По его словам, сообщение с Китаем действительно открыли, но ажиотажа вокруг поездок туда пока нет.

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«Не могу сказать, что он станет альтернативой Турции», — отметил Голов.

При этом он подтвердил, что турпоток в КНР может увеличиться. Это произойдет впервые с момента пандемии. Возможно, увеличение будет и на 30%, и на 40%. Эксперт считает, что если будет приемлемая для россиян цена и удобный полет, то они могут отправиться и в Китай.

«В основном едут на море», — уточнил собеседник «360».

Ранее турецкие СМИ написали, что бронирование путевок в Турцию уменьшилось из-за ряда причин. Основная из них — сильное землетрясение, которое случилось в стране в феврале этого года.