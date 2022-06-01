Союз турагентств посоветовал не приобретать билеты на экскурсии на улице

Не стоит покупать экскурсии на улице во время поездки в другие страны. Подобное решение может стоить жизни. Таким мнением поделился президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Многие люди во время поездок за границу в целях экономии приобретают поездки на экскурсии у непроверенных продавцов. Однако разница в пять долларов может привести к серьезным последствиям.

«Если вдруг что-то с человеком случается, то ответственность несет только он сам. Когда вы покупаете экскурсии у туроператора, с которым вы отправились отдыхать, то вас и лечат за счет страховки, и туроператор несет за вас ответственность», — пояснил Голов.