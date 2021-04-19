Открытие авиасообщения между Россией и Турцией с 1 июня сочли маловероятным

Открытие авиасообщения между Россией и Турцией с 1 июня на сегодняшний день выглядит малореалистичным, считают эксперты. В стране ежедневная заболеваемость ковидом вышла за порог в 60 тысяч человек.

В Турции остаются 40 тысяч организованных и 50 тысяч самостоятельных и транзитных российских туристов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на участников рынка. Домой вернулись 10 тысяч человек, которые приобрели путевки через турагентства.

Один только нынешний вывоз туристов из Турции растянется до конца апреля, считает глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Тем временем в республике в последние дни количество подцепивших коронавирус превысило порог 60 тысяч человек в сутки. Страна по ежедневному приросту заболевших уже находится на четвертой строчке в мире.

«По опыту мы видим, что заболеваемость должна упасть в разы, а она так быстро не падает», — отметил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

При этом Турция не прекращает принимать туристов из других стран. Если они будут продолжать приезжать в страну, то республика вряд ли сможет снизить заболеваемость в короткие сроки, считает исполнительный директор Альянса туристических агентств РФ Наталия Осипова.

Полеты в Турцию и Танзанию были снова поставлены на паузу с 15 апреля по 1 июля. Кроме того, Россия продлила временный мораторий на полеты в Великобританию. Он будет действовать до 1 июня. После приостановки пассажирского авиасообщения между Турцией и Танзанией количество доступных для россиян стран сократилось до 31.