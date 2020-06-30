Сочинский нацпарк проверят после незаконного сбора денег

«Напоминаем, что согласно перечню платных услуг, оказываемых федеральным государственным бюджетным учреждением „Сочинский национальный парк“, согласованному Министерством природных ресурсов РФ, вход на обустроенные природные комплексы, экологические тропы, туристические маршруты Сочинского национального парка платный. Стоимость посещения одного человека — 100 рублей», — отметили в Сочинском нацпарке.

Отмечается, что платить туристы должны лишь один раз — на входе. На других участках парка с них не имеют права брать деньги.

Природоохранный прокурор внес представление об устранении нарушений. На арендатора участка составили протокол за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Также в суде находится иск о расторжении договора аренды с нарушителем.