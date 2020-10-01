01 октября 2020, 16:54
Сочи стал самым популярным направлением на осень
Стало известно, где большинство семей планируют провести осенние каникулы своих детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Туту.ру».
По данным NEWS.ru, 42% туристов отправятся в Сочи. На втором месте по популярности Минеральные воды и Крым. Также в топ-5 вошли Калининград и Санкт-Петербург.
Кроме того, популярностью у туристов пользуются Анапа, Краснодар и Ростов-на-Дону. Эти города попали в десятку самых востребованных направлений.