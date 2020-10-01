Сочи стал самым популярным направлением на осень

По данным NEWS.ru, 42% туристов отправятся в Сочи. На втором месте по популярности Минеральные воды и Крым. Также в топ-5 вошли Калининград и Санкт-Петербург.

Кроме того, популярностью у туристов пользуются Анапа, Краснодар и Ростов-на-Дону. Эти города попали в десятку самых востребованных направлений.