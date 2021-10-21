Сочи примет в нерабочие дни сопоставимое с летним сезоном число отдыхающих

Отели в Сочи в предстоящие ноябрьские нерабочие дни будут загружены более чем на 75%, а санатории примерно на 90%. Эти цифры сопоставимы с летним сезоном, написал мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Власти Сочи ожидают, что в дни ноябрьских каникул к ним приедут 120 тысяч туристов. Сочинский аэропорт примет более 100 тысяч человек, еще 20 тысяч прибудут на поездах.

«Эти цифры сопоставимы с показателями активного летнего сезона», — отметил мэр.

В Краснодарском крае дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими. Вход в рестораны и кафе, а также другие досуговые заведения будет осуществляться только по QR-кодам. Массовые, культурные и спортивные мероприятия в эти дни отменены, но в случае послаблений допуск на них будет вплоть до 1 декабря осуществляться тоже по QR-кодам.

Меры по борьбе с коронавирусом обсудили на заседании под руководством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Изменения внесут в постановление «О введении режима повышенной готовности», рассказал Копайгородский.

Кондратьев между тем сообщил, что дополнительные нерабочие дни в регионе вводить не планируют, передал RT.

В Сочи также ожидают около четырех миллионов туристов в предстоящий зимний сезон, писало РИА ФАН.