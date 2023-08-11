Путешествия 11 августа 2023, 00:19 Сочи и Таиланд впервые свяжут прямым авиасообщением Между Сочи и Таиландом впервые запустят прямой авиарейс с 20 августа Freepik

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Прямые авиарейсы из Сочи на Пхукет (Таиланд) запустят с 20 августа. Об этом рассказали «Российской газете» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

«С 20 августа, в преддверии туристического сезона в Таиланде, авиакомпания Azur Air начнет выполнение прямых рейсов из аэропорта Сочи на Пхукет», — заявил источник издания.

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На первом этапе перелеты намечены с августа до середины ноября с частотой раз в 10 дней. Перевозить туристов будут на авиалайнерах Boeing 767 вместимостью 336 кресел. Продолжительность полета составит примерно девять часов. Авиарейсы в Таиланд из Сочи выполнят впервые.

Ранее польские туристы пожаловались на большое количество российских туристов в Таиланде. Число путешественников из России в этой стране увеличилось на 1000% в этом году. Больше всего отдыхающим нравится остров Пхукет. В этом регионе уже появились названия заведений и меню в ресторанах на русском языке.