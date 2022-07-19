Собственная система бронирования отелей появилась в Сочи

Собственная система бронирования заработала в Сочи. Теперь отдыхающие смогут выбрать жилье и экскурсии с помощью одного ресурса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

«В Сочи запустили собственную систему бронирования. Гости курорта могут на одном ресурсе подобрать и забронировать проживание во всех категориях средств размещения, выбрать и заказать экскурсию, купить билет на спектакль, концерт, футбольный матч, забронировать стол в ресторане», — заявили в администрации.

Сервис запустили на сайте visit-sochi.com. На странице собрали более 500 предложений для отдыхающих. Пользователи могут выбрать номера 160 гостиниц. Первые туристы уже оформили бронирования.

Проектом занимается агентство по развитию туризма в городе. Как отметили организаторы, сервисный сбор для контрагентов составляет 11%. При этом на ушедших из России иностранных платформах цифра находилась в районе 15-23%.

В ближайшее время на сайте появятся готовые пакетные предложения. Продукты будут включать скидки и специальные предложения.