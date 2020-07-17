Собянин назвал сроки восстановления турпотока в Москву

Туристов из-за рубежа в Москве будет первое время меньше обычного, а возобновится их поток осенью или зимой. Такой прогноз сделал мэр столицы Сергей Собянин. При этом он выразил надежду, что туркомпании справятся с последствиями пандемии COVID-19 и смогут выжить.

Об этом Собянин рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

«В целом от туристической отрасли город получал около 120 миллиардов рублей в год только налогов, только в городской бюджет. Это такая приличная история, и плюс огромное количество организаций малого, среднего бизнеса, которые занимались обслуживанием туристов, туристическим бизнесом», — сказал он.

Россияне пока не смогут направиться в страны, которые открыли свои границы после пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил эксперт Общественной палаты по туризму Роман Бобылев. На эти направление билеты продаваться не будут до тех пор, пока не будет получено разрешение Роспотребнадзора, Минтранса и Росавиации.