Собираем чемоданы и не паникуем. Российским туристам объяснили, как ездить в Таиланд в условиях коронавируса

Таиланд ужесточил правила въезда в страну для граждан 18 государств. Это связано с распространением коронавируса. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с «360» призвал не паниковать: пускать в страну все равно будут.

«Оформляют визы здесь, и никаких проблем в этом нет. А это превентивные меры на период, чтобы ограничить распространение коронавируса. Таиланд, кстати, по посещаемости почти не пострадал, практически не упали продажи. Через организованных операторов вообще проще будет все это делать, можно визу получить. Это профилактическая мера, это лучше, чем у нас предлагают на две недели разместиться неизвестно где», — объяснил эксперт.

Для самостоятельных туристов мера, конечно, доставит некоторые сложности, появятся дополнительные административные барьеры. Но визу можно оформить и через туроператора, что потребует дополнительных усилий. Впрочем, у России есть договоры более чем с сотней стран, с которыми есть соглашения о безвизовом посещении или упрощенное получение визы. Туда туристы и поедут, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии.

«Во Вьетнам поедут. Рядом Лаос, Камбоджа — туда и поедут», — добавил Барзыкин.

Посольство Таиланда в России распространило по этому поводу успокаивающее сообщение. Как рассказали тайские дипломаты, последние новости о решении правительства Таиланда временно приостановить выдачу виз по прибытии (VoA) для граждан 18 стран не затрагивают россиян. Граждане России по-прежнему могут посещать Таиланд в течение 30 дней без визы.

«В соответствии с двусторонним соглашением между Российской Федерацией и Королевством Таиланд от 13 декабря 2005 года, обладателям российских паспортов разрешается въезд в Королевство Таиланд и пребывание в нем без визы сроком до 30 (тридцати) дней в соответствии с условиями двустороннего соглашения», — подчеркнули в посольстве Таиланда в Москве.

Ужесточение въезда в Таиланд касается граждан Болгарии, Бутана, Китая (включая Тайвань), Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату. Им придется подавать на визу заранее, еще перед поездкой. Сделать это можно в соответствующих посольствах или консульствах.