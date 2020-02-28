28 февраля 2020, 17:14
Снизился спрос на путевки в Турцию из-за обостренных отношений
Из-за последнего обострения отношений с Турцией за последние два дня резко упал спрос на путевки в эту страну. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на исполняющую обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталью Осипову.
«Турция до недавнего времени продавалась в плюс 30% по сравнению с прошлым годом, рост продаж был стабилен. Но буквально в последние два дня фиксируем низкий рост продаж по всем направлениям, не только по Турции», — рассказала Осипова.
Также она уточнила, что точная причина неизвестна: это или обострение международных отношений, или страх коронавируса. Осипова добавила, что «такая пиковая ситуация для туриндустрии впервые».