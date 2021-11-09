Снижение цен на путевки в Египет и ОАЭ анонсировали в АТОР

Цены на путевки в Египет и ОАЭ вскоре снизятся благодаря запуску чартерных рейсов. Об этом Ura.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Помимо регулярных рейсов будут выполняться и чартерные рейсы в Египет. Такие же положительные изменения происходят по ОАЭ. Это приведет к увеличению числа рейсов из городов России. Снижение цен может быть на перевозки на 10-20%, а именно авиаперевозка является основной составляющей в турпакете», — пояснил Горин.

Он добавил, что снижение цен коснется только перелетов, но не гостиниц и сервиса внутри стран.