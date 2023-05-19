Путешествия 19 мая 2023, 13:22 Снижение цен на отдых в Турции оценили в «Объединении туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко: цены в Турцию будут снижаться по мере увеличения турпредложений

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Цены на отдых в Турцию будут снижаться в том случае, если другие страны увеличат предложения. Об этом в разговоре с ИА НСН сообщил директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.

«Емкости на Турцию растут. При этом медленно, но верно российских туристов зазывают другие страны, к примеру, Грузия. Поэтому чем больше будет туристских дестинаций международного плана, тем дешевле будут предложения на отдых в Турции», — отметил эксперт.

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Он добавил, что тренд на снижение цен, который начался только сейчас, будет сохраняться.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что большинство российских туристов предпочли бы отдыхать в Турции.