СМИ узнали подробности возобновления авиасообщения с курортами Египта. Цены на билеты могут взлететь

После возобновления авиасообщения с египетскими курортами будут летать только регулярные рейсы. Их количество будет ограничено, а цены на билеты — выше. Об этом газете «Известия» сообщил источник, близкий к Минтрансу.

Как написало издание со ссылкой на АТОР, цены на билеты в Египет будут варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей. Газета ознакомилась с поручениями первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес Минтранса, МИД и Росавиации, согласно которым кабмин готовится к возобновлению сообщения с курортами Египта по воздуху.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, что если самолеты будут летать только из Москвы и по квоте, то туристам путешествие на Красное море обойдется дорого.

«Например, авиабилеты туда-обратно в Арабские Эмираты сразу после возобновления перелетов вместо допандемийных 30–40 тысяч рублей взлетели в цене до 150 тысяч рублей. Так происходит из-за динамического ценообразования: большой спрос при малой емкости», — объяснил собеседник.

Горин уточнил, что самый важный вопрос после восстановления авиасообщения — введут ли квоты.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что российские лайнеры начнут летать на египетские курорты в начале июля.