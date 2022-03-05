СМИ сообщили о продлении режима закрытия неба на юге России

Режим закрытия неба на юге России продлен до 14 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.

«Режим продлен до 03:45 по московскому времени 14 марта», — привело агентство слова своего собеседника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia отметил, что Украина оказалась под влиянием нацисткой идеологии после государственного переворота 2014 года. Сейчас Россия хочет освободить от этого страну.

Он также добавил, что на Украине выросло присутствие натовской инфраструктуры, которая напрямую угрожает безопасности РФ. По словам Пескова, Россия не ставит целью разделить украинскую территорию на части, она только добивается обеспечения гарантий собственной безопасности.

В Туле в поддержку участников спецоперации прошла акция, которая получила название «Своих не бросаем». Горожане собрались в одном из торговых центров и исполнили песню «Москва за нами». Во это время на экранах в ТЦ показывали российский триколор и название акции.